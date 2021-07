Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 13-jähriger Bruchpilot

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein bisschen Musikhören mit Freunden, an sich keine verwerfliche Sache. Wenn dabei allerdings 4.000 Euro Sachschaden entstehen, schon. Ein 13-Jähriger kam gestern Nachmittag auf die Idee, mit vier Freunden in einer Garage in Elxleben Musik zu hören. Man setzte sich dazu in einen Transporter und fand zufällig den Zündschlüssel. Der Teenager startete den Motor. Ungewollt schoss der Opel durch das geschlossene Garagentor und stieß gegen ein geparktes Auto. Der Bruchpilot wurde seiner wenig erfreuten Mutter übergegen. Zudem wurde gegen ihn Strafanzeige erstattet. (JN)

