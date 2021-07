Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Sömmerda (ots)

Ein Dieb witterte seine Chance am Samstag in Sömmerda und erbeutete so eine Geldbörse. Ein 67-jähriger Mann hatte am frühen Samstagnachmittag sein Auto in der Weißeseer Straße abgestellt. Aufgrund der Wärme ließ er eine Scheibe einen Spalt geöffnet. Als er am Abend von der Kleingartenanlage zu seinem Auto zurückkam, stellte er den Diebstahl seines Portemonnaies fest. (JN)

