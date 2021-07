Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verschwunden

Erfurt (ots)

Für gleich zwei Männer endete der Samstag mit einer bösen Überraschung. Ein 24-jähriger Erfurter hatte am Abend zuvor sein Quad am Julius-Leber-Ring geparkt. Am Folgetag fehlte von dem Fahrzeug im Wert von 1.600 Euro jede Spur. Ein Zeuge hatte gegen 02:00 Uhr zwei Personen beobachtet, die um das Quad gelaufen und sich darauf gesetzt hatten. Ob diese mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, wird gegenwärtig geprüft. In Niedernissa stellte am Samstag ein 31-jähriger Mann den Diebstahl seines E-Bikes fest. Er hatte das schwarze Pedelec der Marke Monraker über Nacht an einen Zaun angeschlossen. Der oder die Langfinger ließen das E-Bike im Wert von mehr als 3.000 Euro samt Schloss verschwinden. (JN)

