Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrfehler mit Folgen

Erfurt (ots)

An einer Kreuzung in der Erfurter Innenstadt kam in der Nacht zu Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Folgen. Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 01:50 Uhr auf dem Juri-Gagarin-Ring unterwegs, als ihr an der Kreuzung zur Trommsdorfstraße die Vorfahrt von einer VW-Fahrerin genommen wurde. Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 41-jährige VW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Sie erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. (JN)

