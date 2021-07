Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Wohnhaus - Erfurt, 25.07.2021

In der Nacht zum 25.07.2021 brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Erfurt. Die Berufsfeuerwehr sowie Freiwillige Feuerwehren waren mit insgesamt 68 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz. Durch den Brand wurden 6 Bewohner des Fünf-Geschossers mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (CF)

