Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Samstag, 24.07.2021 gegen 10:50 Uhr, kam es auf dem Radweg zwischen der Tankstelle des Globus in Erfurt Linderbach und der dahinterliegenden Musterhaussiedlung im GVZ zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kleinkraftradfahrer und einem männlichen Fußgänger. Der Kleinkraftradfahrer hielt sich, aus noch ungeklärten Gründen, mit seinem Kleinkraftrad auf dem Radweg in Fahrtrichtung GVZ auf, was dem Fußgänger missfiel. In der weiteren Folge kam es zwischen den Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Fußgänger den Mopedfahrer durch Bisse leicht verletzte. Anschließend entfernte er sich in Richtung Globus Markt. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: - deutsch - ca. 25-30 Jahre alt - ca. 170-175 cm groß - dunkelblondes, kurzes Haar - kräftige Gestalt - Vollbart - helles T-Shirt Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen und/oder den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 0169082/2021 beim Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) zu melden. (DS)

