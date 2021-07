Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer gestürzt

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend erreichte die Polizei Erfurt-Nord die Meldung über einen Radfahrer, der bei dem Versuch eine Bordsteinkante zu überfahren stürzte. Die Ursache für den Unfall war schnell gefunden, als die Beamten 2,5 Promille Alkohol in seiner Atemluft feststellten. Der 25-jährige hat so nicht nur seine Gesundheit gefährdet, ihn erwartet nun auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (CP)

