Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aus dem Keller gestohlen

Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen aus einem Fahrradkeller in Sömmerda in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein hochwertiges Fahrrad. Die Diebe gelangten in das Mehrfamilienhaus und in der weiteren Folge in den Fahrradkeller. Das Mountainbike hat einen Wert von über 2.500 Euro. (JS)

