Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Baucontainer ausgeräumt

Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag machten sich Diebe an einem Baucontainer im Erfurter Norden zu schaffen. Über ein Fenster gelangten sie in den Container und stahlen alles, was nicht niet-und nagelfest war. So ließen die Langfinger u. a. Bekleidung, Essen und eine Mikrowelle mitgehen. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell