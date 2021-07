Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger wieder erfolgreich

Erfurt (ots)

Betrüger setzten gestern in Erfurt und Sömmerda wieder mehrere Personen mit sogenannten Schockanrufen unter Druck. Die Betrüger gaben immer an, dass ein enges Familienmitglied einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und nun in Haft müsse. Durch die Zahlung von hohen Geldbeträgen könne man die Gefängnisstrafe abwenden. Die Opfer fühlen sich dann so unter Druck gesetzt, dass es immer wieder zu Geldübergaben kommt. Eine 66-jährige Erfurterin zahlte gestern über 50.000 Euro in dem Glauben, ihre Tochter vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren. Sie übergab die Summe an einen Unbekannten an der Wohnungstür. Ihren Partner hatten die Betrüger aus dem Haus gelockt. Er sollte für die restliche ausstehende Summe auf eine Polizeidienststelle fahren und dort für den Betrag bürgen. Als die beiden bemerkten, dass an der Geschichte etwas nicht stimmt, waren Geld und Gauner längst verschwunden. Die Polizei warnt erneut vor der Enkeltrickmasche bzw. der Masche des falschen Polizeibeamten. Allein in den letzten 14 Tagen wurden in Erfurt in drei Fällen Personen um fast 130.000 Euro gebracht. In Deutschland kann man Haftstrafen nicht durch eine Kaution abwenden. Lassen Sie sich niemals dazu drängen Geld an Unbekannte zu übergeben oder auf fremde Konten zu überweisen. Halten sie immer Rücksprache mit ihren Angehörigen. Handeln Sie nie überstürzt und unüberlegt und informieren sie umgehend die Polizei. (JS)

