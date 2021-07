Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rote Ampel nicht bemerkt

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Abend auf der B7, Höhe Anschlussstelle A71. Eine 67-jährige Autofahrerin fuhr auf der Eisenacher Straße, aus Richtung Erfurt kommend und beachtete im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle der BAB71 die rote Ampel nicht. In dem Moment kam ein 35-Jähriger Autofahrer von der Anschlussstelle BAB71 und wollte auf die B7 in Richtung Erfurt abbiegen. Die Autos stießen zusammen und die 67-Jährige, sowie der 35-Jährige und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Durch die umfangreichen polizeilichen Maßnahmen bei der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen (ca. 90minütige Sperrung) die nicht alle Autofahrer akzeptieren wollten. Teils waghalsige Wendemanöver auf der Autobahn waren die Folge. Die betreffenden Autofahrer werden nun belangt und müssen ein Bußgeld bezahlen. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell