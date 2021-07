Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlüssel gestohlen

Erfurt (ots)

Bereits am Wochenende wurde ein Senior von einer Unbekannten vor seinem Wohnhaus im Erfurter Norden in ein Gespräch verwickelt. Die Fremde konnte dem 80-Jährigen dabei unbemerkt den Wohnungsschlüssel abnehmen. In den vergangenen Tagen gelangte die Diebin dann vermutlich in die Wohnung des Rentners. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl sie Deko, Bargeld und persönliche Dokumente des Seniors. Um wen es sich bei der Frau handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. (JS)

