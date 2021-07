Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Große Kinderaugen

Erfurt (ots)

Große Augen machten gestern Kindergartenkinder in der Krämpfervorstadt in Erfurt. Während die Kleinen auf dem Gelände der Kita spielten, flexten zwei Diebe in aller Seelenruhe das Schloss eines E-Bikes durch. Die Kinder beobachteten das Ganze und erzählten dann ihrer Erzieherin von dem Treiben. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Langfinger mit ihrer Beute im Wert von knapp 4000 EUR bereits über alle Berge. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell