LPI-EF: Wem wurde dieses Fahrrad gestohlen?

Erfurt (ots)

Am 09.06.2021 stellten Polizeibeamte das abgebildete Fahrrad sicher. Offensichtlich wurde die Rahmennummer entfernt, konnte durch Spezialisten der Kriminaltechnik aber wieder sichtbar gemacht werden. Als gestohlen gemeldet wurde das Mountainbike nicht. Die Polizei sucht nun nach seinem Besitzer. Es handelt sich um ein: FOCUS Super Bud Pro "Fully", in schwarz / grau mit einem DNM AO-30RC Dämpfer für hinten und auffälligem "Frantic" Aufkleber auf der Federgabel vorn. Der rechtmäßige Eigentümer wendet sich bitte an die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/574324513). (JS)

