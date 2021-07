Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Sömmerda (ots)

Insgesamt zehn Rollcontainer bzw. Müllcontainer wurden durch Unbekannte in der vergangenen Nacht in Sömmerda in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden alle zehn Container zerstört. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell