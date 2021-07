Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Hardisleben machten sich gestern Abend Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Die Diebe zerstörten den Automaten, indem sie ihn sprengten und gelangten so an eine bisher unbekannte Zahl an Zigarettenschachteln unterschiedlichster Marken. Wie hoch der Wert der Beute ist, kann noch nicht gesagt werden. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört. Er hatte einen Wert von ca. 5.000 Euro. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden. (JS)

