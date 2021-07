Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fremdenfeindlicher Angriff

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in der Magdeburger Allee ein syrischer und eine mexikanische Staatsangehörige durch eine 40-jährige Person in fremdenfeindlicher Art und Weise verbal angegriffen. Die Situation drohte weiter zu eskalieren, als der Täter mit einer Glasflasche in der Hand bedrohlich auf die beiden zuging. Konsequent einschreitende Polizeibeamte konnten ihn jedoch von weiterem abhalten. Nur etwa drei Stunden später und unweit vom Ort des Geschehens entfernt, ist der 40-jährige erneut straffällig geworden. Ziel seines Angriffs war in diesem Fall ein mongolischer Staatsangehöriger, den er zunächst in fremdenfeindlicher Weise betitelte und anschließend ins Gesicht schlug. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Täter wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle der Polizei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung führt nun die Kriminalpolizei Erfurt. (CP)

