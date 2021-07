Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Schwer verletzt wurde am Wochenende ein 32-Jähriger auf einem Fest in Rudersdorf. Der junge Mann wurde am Samstag früh gegen 03.30 Uhr unvermittelt von einem unbekannten angegriffen. Der Täter schlug den 32-Fährigen mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei so schwer getroffen, dass der 32-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Mann musste ins Krankenhaus eingeliefert und operiert werden. Die Sömmerdaer Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und dem Angreifer geben können. Zeugen melden sich bitte unter: 03634/ 336-0, unter Angabe folgender Nummer: 0162670. (JS)

