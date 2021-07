Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ein Geschäft in der Magdeburger Allee ein. Sie verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu dem Laden und richteten dabei Sachschaden an. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Sie verschwanden unerkannt mit ihrer Beute. (JS)

