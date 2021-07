Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spendenaufruf mit ungeahntem Zuspruch

Erfurt (ots)

Ein Spendenaufruf zur Hochwasserhilfe führte am Sonntagnachmittag zu regem Zulauf und einer großen Spendenbereitschaft in enormen Ausmaß. Hiervon war der Veranstalter derart überrascht, dass er aufgrund der erschöpften Lade- und Transportkapazitäten schon frühzeitig die Annahme von Sachspenden einstellen musste. Der auch überregionale Zulauf - teilweise kamen Spender aus benachbarten Bundesländern - sorgte für Verkehrsbehinderungen in der Weimarischen Straße, welche letztendlich nur durch eine Zufahrtsabweisung gelöst werden konnten. Das Feedback zum Spendenaufruf und die Anreise von nah und fern, jung und alt sowie von ganzen Familien, dokumentierte in beeindruckender Weise eine große Hilfsbereitschaft. Danke allen Spendern und Spendewilligen, wenn auchgleich nicht jeder seine Spende übergeben konnte.

