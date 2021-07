Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Langfinger unterwegs

Erfurt (ots)

Bereits am Donnerstag wurde in den Nachmittagstunden durch einen Unbekannten eine Spendenbox im Nashornhaus des Zooparks Erfurt mit Gewalt geöffnet. Vermutlich wurde eine unbekannte Menge an Bargeld erbeutet. Hinweise zum Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (RL)

