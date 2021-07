Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge entwendet

Sömmerda (ots)

In der Nacht von Donnerstag zum Freitag verschafften sich in Sömmerda, in der Poststraße, Unbekannte Zutritt zu einem in Sanierung befindlichen Mehrfamilienhaus. Wie der oder die Täter ins Haus gelangten, ist bisher nicht bekannt. Im Dachgeschoss wurde dann mit roher Gewalt eine Tür zum Lagerraum der Bauarbeiter geöffnet. Hier wurden 2 Akkuschrauber der Marke HILTI, 3 Akkus und 2 Ladegeräte entwendet. (tf)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell