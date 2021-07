Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Böses Erwachen in der Krämpfervorstadt

Erfurt (ots)

Ein böses Erwachen hielt der Samstagmorgen für sechs Autobesitzer parat, welche ihre Fahrzeuge in der Geschwister-Scholl-Straße in Erfurt geparkt hatten. Ihre Fahrzeuge wurden in der Nacht durch einen 26-jährigen Opel-Fahrer beschädigt, welcher seinen PKW bei nächtlichem Starkregen mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch die ohnehin enge und aufgrund Kopfsteinpflaster gefährlich glatte Geschwister-Scholl-Straße manövrierte. Hierbei blieb der Opel-Fahrer an zwei PKW hängen, schob drei weitere PKW ineinander und kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem weiteren PKW. An den sechs beschädigten Fahrzeugen entstand ein ungefährer Sachschaden in Höhe von über 20.000,- EUR.

Damit nicht genug! So verließ der 26-Jährige anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Er konnte jedoch im Zuge der polizeilichen Fahndung gestellt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann alkoholisiert war. Er hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu verantworten. Ihm wurde Blut entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0162262/2021 beim Polizeiinspektionsdienst Erfurt zu melden. (StSch)

