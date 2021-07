Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestürzt

Landkreis Sömmerda (ots)

In Schwerstedt stürzte am Donnerstagabend ein 70-jähriger Fahrradfahrer. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Schwer verletzt wurde der volltrunkene Mann in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest war bei dem Senior aufgrund seiner Alkoholisierung nicht möglich, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde gegen den Mann Strafanzeige erstattet. (JN)

