Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Erfurt (ots)

Am Donnerstag vollstreckte die Erfurter Polizei gleich zwei Haftbefehle. Am Herrenberg traf eine Polizeistreife am Morgen auf einen 41-jährigen Mann. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorlag. Die geforderte Geldstrafe von mehreren hundert Euro konnte er nicht aufbringen, sodass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Am Abend nahm ein 38-Jähriger bei der Kriminalpolizei einen Termin wahr. Als seine Personalien überprüft wurden, kam ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein zu Tage. Der Mann wurde noch am Abend in ein Gefängnis gebracht. Dort wird er seine Strafe von einem Jahr absitzen. (JN)

