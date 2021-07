Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro

Erfurt (ots)

Erst in der vergangenen Woche brachten Telefontrickbetrüger ein Erfurter Ehepaar um mehrere zehntausend Euro. Sie gaukelten einen schweren Verkehrsunfall ihrer Tochter vor (siehe Pressemeldung "Rentner betrogen" vom 12.07.2021). In den letzten Tagen häuften sich in Erfurt und im Landkreis Sömmerda betrügerische Anrufe. Am gestrigen Tag ging ein 71-jähriger Mann aus Erfurt den Tätern in die Falle. Man berichtete ihm von Einbrechern in der Nachbarschaft. Um sein Vermögen in Sicherheit zu bringen, sollte er sein Geld der Polizei übergeben. Nichtsahnend kam der Mann der Aufforderung nach und übergab zwei unbekannten Männern einen fünfstelligen Bargeldbetrag. In diesem Zusammenhang informiert die Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf. - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell