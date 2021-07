Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anzeige nach Verkehrskontrolle

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochmorgen in Sprötau eine Skoda-Fahrerin. Die 35-Jährige konnte zwar einen Führerschein vorweisen, auch hatte sie keinen Alkohol getrunken. Dafür stand sie aber unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis an. Bei einer Überprüfung des Autos stellte sich außerdem heraus, dass der Skoda entstempelt war. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme veranlasst und Anzeige erstattet. (JN)

