Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Urlaub verdorben

Erfurt (ots)

Einem 35-jährigen Mann aus Erfurt wurde der nächste Campingurlaub gehörig verdorben. Diebe hatten sich zwischen Sonntagabend und Dienstabend in der Schillerstraße in seinem Wohnhaus herumgetrieben. Sie brachen in die Bodenkammer ein und stahlen ein Fahrrad, Angelruten und Campingzubehör des Mannes im Wert von mehr als 2.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell