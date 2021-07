Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Kindertagesstätten eingebrochen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch suchten Einbrecher in Erfurt gleich zwei Kindergärten heim. Am Haßelnußweg gelangten die Täter gewaltsam in die Einrichtung. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und beschädigten einen Schrank. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe lediglich eine Packung Zigaretten. An der Waidwäsche beschädigten Einbrecher gleich mehrere Türen und Fenster an einem Kindergarten. Den Tätern gelang es zwar das Gebäude zu betreten und einen Personalraum zu durchsuchen, allerdings gingen sie leer aus. Der Sachschaden in beiden Kindergärten beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell