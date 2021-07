Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedererkannt

Erfurt (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem räuberischen Diebstahl am Berliner Platz von Erfurt. In einem Supermarkt hatte ein Dieb Waren in seinen Rucksack gesteckt und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Mitarbeiter ertappten den Mann und sprachen ihn an. Als er flüchtete, versuchte man den Rucksack festzuhalten. Im Gerangel stürzte ein 34-jähriger Mann und verletzte sich leicht. Dem Dieb gelang es, mit seiner Beute zu entkommen. Am Abend hielt sich der Mann erneut im Bereich des Supermarktes auf. Er wurde von den Mitarbeitern wiedererkannt. Die verständigte Polizei stellte den polizeibekannten 20-Jährigen. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen. Am heutigen Tag wurde er in eine Jugendarrestanstalt überstellt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell