Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestürzt

Erfurt (ots)

Passanten riefen am Dienstagabend einen Krankenwagen in die Moritzstraße von Erfurt. Sie hatten einen Radfahrer festgestellt, der mit Kopfplatzwunde am Boden lag. Da die Rettungskräfte bei dem 75-jährigen Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, verständigten sie die Polizei. Der Verdacht bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest. Der Mann erreichte einen Wert von fast 1,7 Promille. Zur Versorgung seiner Verletzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde außerdem eine Blutentnahme veranlasst. Der 75-Jährige hat sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten. (JN)

