Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kennzeichen gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Diebe trieben gestern Abend auf einem Parkplatz in Sprötau ihr Unwesen. Hinter einem Wohnblock in der Straße Am Walde machten sie sich an gleich zwei Autos zu schaffen. Ohne Sachschaden zu verursachen, stahlen sie jeweils die hinteren Kennzeichentafeln. Die Tat ereignete sich zwischen 18:50 Uhr und 22:00 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen und kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 159069 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell