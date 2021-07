Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Kennzeichen

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife stoppte am Dienstagmorgen in der Warschauer Straße von Erfurt einen E-Scooter-Fahrer. Der junge Mann war aufgefallen, weil er an seinem elektrischen Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz war aber nicht das einzige Problem des 20-Jährigen. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv an. Neben einer Blutentnahme erwartete den Roller-Fahrer eine weitere Anzeige. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell