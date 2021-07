Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021, überraschte gegen 17:00 Uhr eine Hausbewohnerin in der Erfurter Innenstadt bei ihrer Rückkehr zum Wohnhaus einen Einbrecher, welcher sich gerade vom Tatort entfernen wollte. Trotz ihres beherzten Eingreifens konnte der Tatverdächtige unerkannt Richtung Barfüßerstraße und Schlösserstraße fliehen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, schlanke, drahtige Gestalt. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarz-weißem Hemd. In diesem Zusammenhang spielt eine weitere Person eine Rolle, welche sich zur Tatzeit im Bereich Grafengasse aufhielt und weitere Zeugen auf den Einbrecher aufmerksam machte. Dieser Mann wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er war etwa 180 cm groß, dunkelhäutig, schlank und mit einer blauen Jeanshose sowie einem hellblauen Poloshirt bekleidet. Vor Ort konnten weitere Personen wahrgenommen werden, welche vermutlich sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt (Tel.: 0361/57432-4222) zu melden. (JN)

