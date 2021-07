Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe zerstört

Sömmerda (ots)

Am Wochenende machten sich Unbekannte an der Eingangstür des "Erfurter Tors" in Sömmerda zu schaffen. Sie zerstörten eine Scheibe und richteten so einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an. Wer die Tür beschädigt hat, ist noch nicht klar. (JS)

