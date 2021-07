Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Vollbremsung in der Bahn gestürzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend überquerte ein 11-Jähriger an der Straßenbahnhaltestelle Bundesarbeitsgericht die Gleise. Der Junge achtete nicht auf die herannahende Tram, so dass diese eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise verhindert werden. Das Kind blieb unverletzt. In der Bahn stürzte allerdings ein 77-Jähriger. Der Fahrgast zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. (JS)

