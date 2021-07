Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 3.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen erlebte ein 42-jähriger Mann in Erfurt eine böse Überraschung. Sein Auto parkte über Nacht in der Johannesstraße. Unbekannte hatten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und den Tesla beschädigt. Die Täter hatten sich an den Seitenspiegeln sowie mehreren Türen zu schaffen gemacht und so 3.000 Euro Sachschaden verursacht. (JN)

