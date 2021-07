Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flaschen geworfen

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgen Stunden wurden im Nordpark mehrere Jugendliche mit Flaschen beworfen. Die Teenager waren im Vorfeld mit Unbekannten in Streit geraten sein. Plötzlich flogen dann mehrere Flaschen in Richtung der 15-18 Jährigen. Da es dunkel war, konnte das Trio nicht erkennen, wer für die Aktion verantwortlich war. Alle drei wurden durch die Flaschen verletzt, der 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, die anderen beiden wurden vor Ort versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (JS)

