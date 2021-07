Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb gestellt

Erfurt (ots)

Ein 38-Jähriger wurde Sonntag früh in der Schillerstraße Zeuge, wie ein Diebesduo an zwei Fahrrädern hantierte. Die beiden hatten die Schlösser der Drahtesel durchtrennt und flüchteten mit den Rädern. Der 38-Jährige informierte die Polizei, diese leitete eine umfangreiche Fahndung nach dem Duo ein. Einer der Täter konnte gestellt werden, der 29-Jährige hatte eines der gestohlenen Fahrräder noch dabei. Der andere Dieb konnte nicht aufgegriffen, die Ermittlungen zu dem Fall dauern noch an. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell