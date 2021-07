Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hineingeklettert

Erfurt (ots)

Diebe gelangten über einen "Drive In" Schalter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in ein Schnellrestaurant. Sie zerstörten die Scheibe und stahlen Bargeld. Wie hoch der Wert der Beute und der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

