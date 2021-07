Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Freitagabend brannte es in einem Wohnhaus in der Budapester Straße. Vermutlich war eine Autobatterie in Brand geraten. Diese und weitere elektrische Utensilien lagerten in der Küche einer Wohnung, als das Feuer ausbrach. Der Wohnungsinhaber wurde leicht verletzt, gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 10 000 EUR. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell