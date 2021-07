Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ellersleben (ots)

Am Sonntagmorgen (11.06.2021) um 01:55 Uhr erlangte die PI Sömmerda Kenntnis über einen Verkehrsunfall, der sich im Gewerbegebiet (Auf der Buttelstädter Höhe) in Ellersleben ereignet hatte. Bei der durchgeführten Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW aus ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Telefonmasten geprallt war. Das Fahrzeug (Totalschaden) des 18jährigen war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der Gefahrenlage, die durch den schief stehenden Telefonmasten verursacht wurde, wurde die Feuerwehr angefordert. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der unverletzte 18jährige Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol- und Betäubungsmitteln stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Der zudem durchgeführte Drogentest verlief positiv. Es folgten die Blutentnahme und der Entzug der Fahrerlaubnis. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wurde durch den Unfall ein Sachschaden von insgesamt ca. 18000 EUR verursacht.

Gegen den 18jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (FS)

