Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am 23.06.2021, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 36-jährger Radfahrer den Radweg der Johannesstraße. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Boyneburgufer" überholte ein E-Scooter Fahrer den 36-Jährigen und stieß diesen gegen die Schulter. Der Radfahrer stürzte daraufhin und verletzte sich. Der Unbekannte fuhr unbeirrt weiter. Ein BMW (mit Erfurter Kennzeichen) fuhr dem E-Scooter hinterher, kam jedoch nicht an die Unfallstelle zurück. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Autos, wenden sich bitte an den ID Erfurt Nord: 0361/ 78400, unter Angabe folgender Nummer: 0141792. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell