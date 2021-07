Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Um Ersparnisse betrogen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Wochen wurde mehrfach ein 83-Jähriger kontaktiert. Der Erfurter wurde von einem vermeintlichen Anlageberater aufgefordert mehrere zehntausend Euro an verschiedene ausländische Banken zu überweisen. Angeblich handelte es sich bei der Summe um Gebühren für Anlagekonten. Der Senior befolgte die Anweisungen in gutem Glauben und dachte, dass er nach der Zahlung die Gewinne seiner Konten ausgeschüttet bekommt. Das Geld ist weg und den vermeintlichen Anlageberater erreicht der 83-Jährige nicht mehr. (JS)

