Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit gutem Beispiel voran

Erfurt (ots)

Gestern Abend wurde ein Diebesduo in einem Einkaufsmarkt in Sömmerda erwischt. Die Damen hatten Kosmetik und Lebensmittel im Wert von über 100 EUR in einem Kinderwagen versteckt und dachten gar nicht daran, die Waren zu bezahlen. Skrupel scheint eine der Frauen nicht zu verspüren. Bereits am Montag war die 30-Jährige beim Stehlen aufgeflogen. Sie hatte in einem Bekleidungsgeschäft für knapp 400 EUR Sachen mitgehen lassen. Auf ihren Diebestouren ist sie nie allein, mit im Gepäck hat sie immer ihre Kinder, die ihr bereits zur Hand gehen. (JS)

