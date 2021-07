Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gutes Gespür der Ladendetektive

Erfurt (ots)

Ein abruptes Ende nahm gestern Mittag die Shoppingtour einer 16-Jährigen. Die junge Dame war in einem Bekleidungsgeschäft am Anger bei dem Versuch erwischt worden, zwei Basecaps und mehrere Bekleidungsstücke zu stehlen. Ein Ladendetektiv hatte das Treiben beobachtet. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen stellte sich heraus, dass sie in anderen Geschäften bereits erfolgreich auf Diebestour gewesen war. In vier Läden hatte die Diebin zugeschlagen und Jeans, Shorts, Unterwäsche und Oberteile entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die Sachen wurden der 16-Jährigen abgenommen und den Läden ausgehändigt. Gegen die Diebin wurde Anzeige erstattet. Ebenfalls am Anger ließ gestern Nachmittag ein 33-jähriger Dieb in einem Elektronikfachmarkt Kopfhörer für knapp 200 Euro mitgehen. Auch er wurde von einem Ladendetektiv erwischt. (JS)

