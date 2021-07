Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Straßenbahn kollidiert

Erfurt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es gestern Nachmittag in der Magdeburger Allee. Eine 33-jährigere Autofahrerin wollte auf Höhe der Breitscheidstraße verbotswidrig nach links in den Waidmühlenweg abbiegen. Dabei übersah die Frau eine herannahende Straßenbahn und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto wurde arg in Mitleidenschaft gezogen und musste abgeschleppt werden. An der Tram entstand ebenfalls Sachschaden. Passagiere wurden glücklicherweise nicht verletzt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell