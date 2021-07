Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Leitplanke gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr gestern Nachmittag die B4 aus Richtung Erfurt kommend und kam auf der Überfahrt Andislebener Kreuz/ B176 in Richtung Dachwig in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Vermutlich war der Mann bei den Witterungsbedingungen zu schnell unterwegs. Das Auto prallte gegen eine Leitplanke. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 38-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. (JS)

