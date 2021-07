Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad wieder aufgetaucht

Erfurt (ots)

Ein 21-Jähriger meldete sich gestern Abend bei der Polizei, weil er das gestohlene Fahrrad seines Vaters wieder entdeckt hatte. In der Magdeburger Allee hatte er den Unbekannten samt Drahtesel bemerkt. Die hinzugerufenen Beamten prüften den Eigentumsnachweis des Vaters, so dass dieser das Rad wieder an sich nehmen konnte. Gegen den 40-Jährigen Nutzer wurde Anzeige erstattet. (JS)

