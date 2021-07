Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Wohnung eingebrochen

Erfurt (ots)

Gestern Abend meldete sich der Mieter einer Wohnung in der Friedrich-Engels-Straße. Unbekannte hatten sich an seiner Wohnungstür zu schaffen gemacht, waren eingebrochen und hatten Geld gestohlen. Bereits vor einigen Wochen waren Unbekannte in die Wohnung eingebrochen und hatten mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Um wen es sich bei den ungebetenen Gästen handelt, ist bisher nicht bekannt. (JS)

